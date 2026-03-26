Карта «Мир» может стать единым инструментом для получения льгот

Карта «Мир» может стать единым инструментом доступа ко всем государственным льготам. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС. По ее словам, Банк России совместно с правительством планирует запустить пилотный проект до конца 2026 года. Предполагается, что с помощью карты можно будет пользоваться различными льготами без дополнительных документов и подтверждений.

Например, пенсионеры смогут оплачивать проезд, покупать лекарства со скидкой и получать другие льготы, просто используя карту при оплате.