Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
Вчера 14:05
1 354
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
19 марта 18:45
1 223
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
2 295
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
2 462
Губернатор Павел Малков: это будет совершенно новое культурное пространство и конференц-холл, которого в регионе просто не было
25 марта в рамках отчета о деятельности Правительства региона в 2025 году перед депутатами Рязанской областной думы Губернатор рассказал о работе по созданию в регионе филиала Национального центра «Россия».

Губернатор отметил, что Рязанская область включена в число пяти пилотных регионов страны по созданию филиалов Национального центра «Россия». В Рязани он станет частью комплекса Рязанской ВДНХ и будет посвящен истории и достижениям края. «Концепцию филиала разрабатывали совместно с Национальным центром „Россия“. Это будет совершенно новое культурное пространство и конференц-холл, которого у нас в регионе просто не было. Сделаем хорошее благоустройство, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Уже летом этого года появится новая точка притяжения для жителей региона и для туристов», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор отметил, что в целом в регионе проводится большая работа по созданию и модернизации учреждений культуры. При поддержке Министерства культуры РФ и в рамках профильного нацпроекта открыт областной дворец культуры и искусства. В настоящее время это современный многопрофильный культурный центр с концертным залом на 370 мест, творческими мастерскими, хореографическими залами. На его базе располагается Рязанский филиал МГИК.

В рамках национального проекта «Семья» начат капитальный ремонт книгохранилища областной библиотеки им. Горького. Кроме того, проводится модернизация двух зданий Михайловского исторического музея и дворца культуры в Александро-Невском. «Для филармонии приобрели современное световое и видеопроекционное оборудование. По партпроекту „Культура малой Родины“ приобретено оборудование для ТЮЗа. Переоснастили музей-заповедник Есенина и Желанновский краеведческий музей, — сказал Губернатор. — За счет нацпроекта „Семья“ создали четыре модельных библиотеки. Девять детских школ искусств получили музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы».

По словам Губернатора, работа по строительству и ремонту учреждений культуры проводится также в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» и Народной программы, сформированной по предложениям жителей. В феврале в Сасове при поддержке депутата Государственной Думы РФ от Рязанской области Андрея Макарова открыт обновленный Дом культуры, а в Скопинском округе — детская школа искусств. Новые ДК возводятся в Пителине и в Сараях.

Запись трансляции можно посмотреть здесь.