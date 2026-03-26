Губернатор Павел Малков: это будет совершенно новое культурное пространство и конференц-холл, которого в регионе просто не было

25 марта в рамках отчета о деятельности Правительства региона в 2025 году перед депутатами Рязанской областной думы Губернатор рассказал о работе по созданию в регионе филиала Национального центра «Россия».

Губернатор отметил, что Рязанская область включена в число пяти пилотных регионов страны по созданию филиалов Национального центра «Россия». В Рязани он станет частью комплекса Рязанской ВДНХ и будет посвящен истории и достижениям края. «Концепцию филиала разрабатывали совместно с Национальным центром „Россия“. Это будет совершенно новое культурное пространство и конференц-холл, которого у нас в регионе просто не было. Сделаем хорошее благоустройство, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Уже летом этого года появится новая точка притяжения для жителей региона и для туристов», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор отметил, что в целом в регионе проводится большая работа по созданию и модернизации учреждений культуры. При поддержке Министерства культуры РФ и в рамках профильного нацпроекта открыт областной дворец культуры и искусства. В настоящее время это современный многопрофильный культурный центр с концертным залом на 370 мест, творческими мастерскими, хореографическими залами. На его базе располагается Рязанский филиал МГИК.

В рамках национального проекта «Семья» начат капитальный ремонт книгохранилища областной библиотеки им. Горького. Кроме того, проводится модернизация двух зданий Михайловского исторического музея и дворца культуры в Александро-Невском. «Для филармонии приобрели современное световое и видеопроекционное оборудование. По партпроекту „Культура малой Родины“ приобретено оборудование для ТЮЗа. Переоснастили музей-заповедник Есенина и Желанновский краеведческий музей, — сказал Губернатор. — За счет нацпроекта „Семья“ создали четыре модельных библиотеки. Девять детских школ искусств получили музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы».

По словам Губернатора, работа по строительству и ремонту учреждений культуры проводится также в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» и Народной программы, сформированной по предложениям жителей. В феврале в Сасове при поддержке депутата Государственной Думы РФ от Рязанской области Андрея Макарова открыт обновленный Дом культуры, а в Скопинском округе — детская школа искусств. Новые ДК возводятся в Пителине и в Сараях.