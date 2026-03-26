Госкомиссия поддержала полный запрет на электронные сигареты и вейпы в России

После этого решения ожидается разработка соответствующего законопроекта. Как отмечает один из собеседников издания, обычно инициативы, согласованные Госкомиссией, принимаются, поскольку этот межведомственный орган включает руководителей федеральных и региональных органов власти. По данным консалтинговой компании NeoAnalytics, объем российского рынка электронных сигарет в 2024 году оценивался более чем в 250 миллиардов рублей. В стране насчитывается около 150 тысяч магазинов, торгующих вейп-товарами.

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции приняла решение о поддержке полного запрета на производство, импорт и оборот электронных сигарет и вейпов в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к этому вопросу.

После этого решения ожидается разработка соответствующего законопроекта. Как отмечает один из собеседников издания, обычно инициативы, согласованные Госкомиссией, принимаются, поскольку этот межведомственный орган включает руководителей федеральных и региональных органов власти.

По данным консалтинговой компании NeoAnalytics, объем российского рынка электронных сигарет в 2024 году оценивался более чем в 250 миллиардов рублей. В стране насчитывается около 150 тысяч магазинов, торгующих вейп-товарами.

Ранее в Госдуме также обсуждали возможность полного запрета на продажу вейпов и жидкостей для них.