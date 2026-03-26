Глава «Ростелекома» призвал вернуть стационарные телефоны в каждый дом

Михаил Осеевский, глава «Ростелекома», заявил, что стационарный телефон должен быть в каждом доме. По его словам, количество запросов на установку таких устройств заметно выросло — люди оценили их надежность и качество связи. Осеевский посоветовал вернуться к стационарным телефонам, сравнив их с огнетушителем: «Это, действительно, как огнетушитель: должно быть в каждом доме».