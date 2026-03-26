Эксперты рассказали, могут ли оштрафовать водителей за шипованную резину весной

Об этом рассказал эксперт Даниил Базылев. По его словам, штраф за шипованную резину предусмотрен только летом. В межсезонье можно об этом не беспокоиться, рассказал эксперт. «Всем, кто не хочет возиться с заменой колес, можно поставить так называемую „липучку“ (нешипованные зимние шины) — на таких шинах можно ездить круглый год без штрафов», — отметил Базылев.

