А что в кино? «Твое сердце будет разбито», «Космическая собака Лида» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Мелодрама «Твое сердце будет разбито» (Россия). Полина, спасаясь от травли, договаривается с главным хулиганом Барсом: он притворяется её парнем, а она выполняет его условия. Постепенно между ними появляются настоящие чувства, но окружающие готовы им помешать.
Фантастика «Космическая собака Лида» (Россия). 2000 год. Игорь живёт с семьёй и собакой Лидой — участницей космического полёта. Однажды он сталкивается со взрослой версией себя, которая сообщает о скорой гибели их отца-космонавта. Игорю, его будущему «я» и Лиде предстоит отправиться на Байконур, чтобы изменить судьбу.
Мультфильм «Коты Эрмитажа-2. Тайна египетского зала» (Россия). Мышь Морис случайно находит древний папирус, ведущий к могущественному Джинну. Винсент, Клеопатра, Морис и их друзья отправляются в новое приключение, где им предстоит пройти испытания и понять, что справиться с ними можно только вместе.
