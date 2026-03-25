Жители рязанского поселка сообщили об аварийном состоянии балкона в пятиэтажке
Речь идет о доме № 6 на улице Советской в поселке Варские Рязанского округа. По словам жителей, балкон пятого этажа находится в аварийном состоянии. «[Балконная] плита скоро рухнет. Это последний этаж. Крыши нет, то есть ни железа, ничего на этом козырьке нет. Снега была куча, сейчас все тает, плюс идет разрушение стены [балкона]", — рассказали в опубликованном видео. Автор поста призвал управляющую компанию обратить внимание на проблему.
Жители поселка Варские Рязанского округа сообщили об аварийном состоянии балкона в пятиэтажке. Пост об этом 25 марта опубликован в соцсетях.
Речь идет о доме № 6 на улице Советской в поселке Варские Рязанского округа. По словам жителей, балкон пятого этажа находится в аварийном состоянии.
«[Балконная] плита скоро рухнет. Это последний этаж. Крыши нет, то есть ни железа, ничего на этом козырьке нет. Снега была куча, сейчас все тает, плюс идет разрушение стены [балкона]", — рассказали в опубликованном видео.
Автор поста призвал управляющую компанию обратить внимание на проблему.
Фото и видео взято из группы «Варские Live» в «ВК».