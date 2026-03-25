Жители рязанского поселка сообщили об аварийном состоянии балкона в пятиэтажке

Речь идет о доме № 6 на улице Советской в поселке Варские Рязанского округа. По словам жителей, балкон пятого этажа находится в аварийном состоянии. «[Балконная] плита скоро рухнет. Это последний этаж. Крыши нет, то есть ни железа, ничего на этом козырьке нет. Снега была куча, сейчас все тает, плюс идет разрушение стены [балкона]", — рассказали в опубликованном видео. Автор поста призвал управляющую компанию обратить внимание на проблему.

Фото и видео взято из группы «Варские Live» в «ВК».