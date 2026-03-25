Захарова назвала число жертв атак ВСУ за неделю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала число жертв атак ВСУ за неделю. Об этом 25 марта сообщило ТАСС.

Захарова заявила, что жертвами террора ВСУ стали более 133 человек, в том числе 10 детей. 14 человек погибли.

По ее словам, Украина, руководствуясь установками Британии и ЕС, «старается с помощью натовского оружия нарастить интенсивность обстрелов далеко за пределами районов боевых действий, выбирая в качестве целей наиболее уязвимые категории мирного населения, гражданские образовательные, медицинские, транспортные, энергетические объекты».