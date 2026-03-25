Врачи рязанского перинатального центра помогли будущей маме с выраженным многоводием

Специалисты провели процедуру амниоредукции — удалили 1.6 литра избыточных околоплодных вод. Манипуляция прошла успешно под контролем УЗИ, и пациентка уже отметила значительное улучшение самочувствия. Жидкость направлена на исследование, а беременная продолжает находиться под наблюдением специалистов.