В СК ответили на вопросы жителей Рязанской области о расследовании уголовных дел

Руководитель СУ СК России по Рязанской области Олег Васильев провел прием граждан с помощью видеосвязи. На встрече присутствовали жители Сасовского, Кадомского и Путятинского районов, которые задавали вопросы о расследовании уголовных дел и социальной сферы.
Как отметили в пресс-службе следственного комитета, всем обратившимся дали разъяснения, а некоторые обращения рассмотрят более подробно.
По итогам приема Олег Васильев поручил руководителям подразделений следственного управления выполнить ряд задач, которые теперь находятся под контролем.
В ведомстве напомнили, что граждане имеют право обращаться в государственные органы, и это право защищается законом. Следственное управление также предлагает различные способы связи с гражданами, включая раздел «Интернет-приемная» на своем сайте. Кроме того, в следственном управлении работают круглосуточные телефоны доверия: