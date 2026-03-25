В СК ответили на вопросы жителей Рязанской области о расследовании уголовных дел

Руководитель СУ СК России по Рязанской области Олег Васильев провел прием граждан с помощью видеосвязи. На встрече присутствовали жители Сасовского, Кадомского и Путятинского районов, которые задавали вопросы о расследовании уголовных дел и социальной сфере. Как отметили в пресс-службе следственного комитета, всем обратившимся дали разъяснения, а некоторые обращения рассмотрят более подробно. По итогам приема Олег Васильев поручил руководителям подразделений следственного управления выполнить ряд задач, которые теперь находятся под контролем.

