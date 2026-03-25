В Рязанской области завершили ремонт старого канализационного коллектора

Завершены работы по обновлению канализационного коллектора на улице Рязанская. Об этом сообщили в пресс-службе «Шиловское МУПТЭС». Работники предприятия заменили более 300 метров труб с помощью специальной технологии бурения. Также обновили приемные колодцы и увеличили диаметр трубы.

В компании отметили, что этот коллектор построен более 40 лет назад и сильно износился — его состояние достигло 90%. В августе 2023 года управление коллектора перешло к Шиловскому МУПТЭС, и стало ясно, что дальнейшая эксплуатация старых сетей опасна.

