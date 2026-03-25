В Рязанской области мужчина угрожал убить коллегу топором, ему вынесли приговор

Установлено, что в июне 2025 года между 38-летним осужденным и потерпевшей возник конфликт на работе. Мужчина с топором в руках угрожал женщине убийством. Злоумышленнику вынесли приговор по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Суд назначил виновному 260 часов обязательных работ.