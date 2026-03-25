В Рязанской области мужчина подрался с прохожими и решил подставить их перед полицией

40-летний местный житель сообщил полицейским, что накануне ночью на улице города Спасск-Рязанский на него напали двое незнакомцев и силой отобрали 9 тысяч рублей. Оперативники проверили версию мужчины и выяснили, что ограбления не было. По предварительной информации, накануне ночью пьяный 40-летний мужчина отправился гулять по городу. На улице он спровоцировал конфликт с двумя прохожими. Ссора закончилось потасовкой, в ходе которой местный житель упал на землю. При падении он разбил свой смартфон. Утром он решил отомстить обидчикам и заявил в полицию об ограблении. Рязанец задержан за ложный донос. Ему грозит до 2 лет колонии.

