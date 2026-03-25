В Рязанской области мужчина хотел зарезать жену за упреки в пьянстве

В Новомичуринске мужчина хотел зарезать жену. Об этом сообщили 25 марта в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, 29-летний житель города в пятницу вечером после работы любил устраивать застолье с приятелями, употребление спиртного обычно продолжалось все выходные. 42-летней супруге это не нравилось, о чем она говорила мужу.

Однако в этот раз застолье мужчина устроил в начале недели. Жена упрекнула мужа в злоупотреблении ее терпением, тогда пьяный житель схватил нож и пригрозил убийством. Женщина убежала из дома и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы.