В рязанской исправительной колонии потушили условный пожар

В ИК-5, которая находится в селе Клекотки Скопинского округа, провели пожарно-тактические учения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Согласно легенде учений, очаг возгорания возник в здании жилого отряда, где произошло короткое замыкание электропроводки.

На тренировке отработали действия личного состава колонии по эвакуации людей и тушению пожара. Сотрудники части ведомственной пожарной охраны учреждения участвовали в локализации и ликвидации условного возгорания, а также в защите соседних зданий.

Особое внимание во время учений уделили вопросам беспрепятственного пропуска пожарной техники на охраняемую территорию, проверке работоспособности систем противопожарной защиты и слаженности действий дежурной смены колонии.

Отмечается, что цели и задачи достигнуты.