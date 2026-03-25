В России разработают «дорожную карту» для защиты детей от вредных увлечений

В России будет разработана «дорожная карта» для родителей, содержащая систематизированную информацию о доступных кружках и секциях для детей. Эта инициатива направлена на то, чтобы предоставить альтернативу вредным увлечениям и соблазнам, таким как наркотики и алкоголь. Об этом пишет НСН, со ссылкой на Татьяну Буцкую, первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

По словам Буцкой, занятия спортом и здоровый образ жизни могут стать эффективным способом борьбы с негативными влияниями. «Если ребёнок занимается спортом, у него просто нет времени на компании, которые могут научить плохому», — отметила депутат.

Общероссийская организация «Совет матерей» уже начала работу по сбору информации о кружках и секциях. В ближайшее время родители смогут получить индивидуальную «дорожную карту», которая поможет им узнать о мерах поддержки для детей и возможностях записи в различные секции. Это позволит родителям лучше ориентироваться в выборе активностей для своих детей и снизить риск их вовлечения в опасные увлечения.