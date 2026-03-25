В России могут подорожать фрукты и овощи из-за иранского кризиса

В России могут вырасти цены на некоторые фрукты, овощи и орехи из-за ситуации вокруг Ирана. По словам специалистов, с начала марта уже подорожали иранские овощи: красный перец вырос в цене на 42,5%, желтый — на 57,5%, кабачки — на 6,7%. При этом ритейлеры частично перестраивают логистику и закупают продукцию в других странах — Израиле, Китае, Марокко, Турции и Казахстане.

В России могут вырасти цены на некоторые фрукты, овощи и орехи из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом изданию «Аргументы и факты» сообщили эксперты.

По словам специалистов, с начала марта уже подорожали иранские овощи: красный перец вырос в цене на 42,5%, желтый — на 57,5%, кабачки — на 6,7%. При этом ритейлеры частично перестраивают логистику и закупают продукцию в других странах — Израиле, Китае, Марокко, Турции и Казахстане.

Экономисты отмечают, что до лета скоропортящиеся продукты из Ирана могут подорожать на 10-15%. Речь идет, в частности, о сельдерее и салатах.

Сливы, персики, черешня и виноград могут вырасти в цене на 15-20%. Также заметно могут подорожать фисташки, которые Россия в значительной степени импортирует из Ирана.

Кроме того, на фоне ближневосточного кризиса уже примерно на 30% подорожала мочевина — одно из основных удобрений на мировом рынке. При этом эксперты считают, что российским аграриям удобрений хватит, а страна может даже заработать на экспорте излишков.