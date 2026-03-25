В России хотят ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке

Правительство РФ поручило Минфину и Минстрою подготовить предложения о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье, сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил поручение по итогам ежегодного отчёта правительства в Госдуме. Он подчеркнул, что рассматриваются разные варианты модернизации семейной ипотеки, включая ставки, которые будут зависеть от числа детей.

«Минфину и Минстрою поставлена задача до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье», — отметили в кабмине.