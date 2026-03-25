В России хотят ограничить наценку на товары первой необходимости. Об этом сообщает ТАСС
Депутат внесут в Госдуму законопроект об ограничении наценки на товары первой необходимости. Согласно инициативе, наценка на такие товары не должна превышать 10% от отпускной цены производителя.
К товарам первой необходимости отнесены: говядина, свинина, баранина, курица, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, куриные яйца, сахар, соль, чёрный чай, пшеничная мука, хлеб, рис, пшено, греча, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.
Законопроект также предусматривает, что магазины с годовым оборотом более 60 миллионов рублей должны обеспечить наличие не менее 10% товаров первой необходимости от общего ассортимента.