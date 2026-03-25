В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения геморрагической лихорадкой

С приходом весны увеличивается риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) из-за активности мелких млекопитающих. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что заражение может произойти при вдыхании вируса, когда люди собирают ягоды и грибы, отдыхают на природе или работают в сельском хозяйстве.

Симптомы ГЛПС начинаются с высокой температуры, озноба, головной боли и болей в мышцах. Заболевание часто путают с гриппом, но важно помнить, что больные не заразны для окружающих. При первых признаках болезни нужно обратиться к врачу.

Чтобы снизить риск заболевания, в ведомстве порекомендовали благоустраивать дачные участки и избегать контакта с грызунами, а также соблюдать правила безопасности на природе.