В Москве мужчина напал с ножом на бывшую девушку в ее день рождения

В Москве мужчина напал с ножом на свою бывшую девушку в квартире на Ходынском бульваре. Женщину с множественными ножевыми ранениями доставили в больницу, сообщает ГСУ СК России по Москве.
По данным следствия, 25 марта 2026 года в квартире жилого дома обнаружили женщину с ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что ранения ей нанес ее молодой человек.
По факту произошедшего Савеловский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по статье о покушении на убийство. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
По информации СМИ, пострадавшая является помощницей топ-менеджера АО «Росхим». Нападавший ранее преследовал женщину, а после инцидента разослал ее фотографии знакомым. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии, ей оказывают медицинскую помощь.
Фото: ГСУ СК России по Москве.