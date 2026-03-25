В Ленобласти сбили перебегавшего дорогу мальчика

В Красном Селе Ленобласти сбили перебегавшего дорогу мальчика. Об этом сообщили в Telegram-канале «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события».

ДТП случилось 23 марта на пересечении проспекта Ленина и улицы Юных Пионеров. Автомобиль Chevrolet сбил ребенка, который, судя по видео, пытался перебежать дорогу по пешеходному переходу, когда машинам горел зеленый.

В этот момент в правом ряду ехал автобус. Ребенок успел пробежать перед ним, но поскользнулся и попал под колеса автомобиля.

По словам очевидцев, удар был сильный, ребенка госпитализировали. Состояние пострадавшего уточняется.

Фото и видео взято из Telegram-канала «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село. Новости и события».