В Госдуме предложили запретить увольнять мужчин, если его жена беременна

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев внесли законопроект, который запрещает увольнять мужчин во время беременности их супруги. Инициатива предполагает изменения в Трудовой кодекс РФ. По действующему законодательству работодатель не может расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной, кроме случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

Новый законопроект предлагает распространить эти нормы на мужчин.

Законопроект также обязывает работодателей автоматически продлевать срочные трудовые договоры таких мужчин на весь период беременности супруги. При этом мужчина должен предоставлять медицинскую справку о беременности по запросу работодателя, но не чаще одного раза в три месяца.