В Госдуме предложили упростить получение пенсионных выплат

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» предложили внедрить единый порядок начисления и перечисления всех пенсионных выплат через одно ведомство. Обращение с этой инициативой было направлено главе Минтруда Антону Котякову, передает РИА Новости. В документе парламентарии подчеркивают необходимость изменений в федеральное законодательство, которые позволят передать полномочия по установлению и выплате социальной доплаты к пенсии территориальным органам Социального фонда Российской Федерации. Авторы инициативы считают, что реализация данного предложения обеспечит равные условия для пенсионеров вне зависимости от региона проживания и повысит удобство получения выплат.

В настоящее время в некоторых регионах социальная доплата к пенсии будет устанавливаться и выплачиваться лишь с 2026 года, что создает дополнительные сложности для пожилых граждан.

Депутаты отметили, что существующая система, при которой региональная социальная доплата перечисляется отдельно от основной пенсии, вызывает путаницу и затрудняет получение социальной поддержки.