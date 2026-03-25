В 2026 году из Рязанской области в Казахстан отправили 156 тонн семян

Специалисты управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт зерна. Основной объем составила пшеница — 90 тонн. Также вывезено 60 тонн гороха и 6 тонн льна. Вся продукция прошла лабораторные исследования. Она соответствует требованиям страны-импортера и фитосанитарным нормам.

С января по март 2026 года из Рязанской области в Казахстан отправлено 156 тонн семян. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты управления проконтролировали экспорт зерна. Основной объем составила пшеница — 90 тонн. Также вывезено 60 тонн гороха и 6 тонн льна.

Вся продукция прошла лабораторные исследования. Она соответствует требованиям страны-импортера и фитосанитарным нормам.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.