Ушаков заявил о перерыве в трехсторонних переговорах по Украине

«Сейчас перерыв… по понятным причинам», — отметил он в ответ на вопрос журналистов. Ушаков также добавил, что встреча делегаций США и Украины 21 марта состоялась «как раз в продолжение в трехсторонних переговоров о путях урегулирования». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка нового раунда переговоров связана с обострением ситуации вокруг Ирана.

В настоящее время в трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации в Украине с участием США объявлен перерыв. Как пишет RT, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Сейчас перерыв… по понятным причинам», — отметил он в ответ на вопрос журналистов.

Ушаков также добавил, что встреча делегаций США и Украины 21 марта состоялась «как раз в продолжение в трехсторонних переговоров о путях урегулирования».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка нового раунда переговоров связана с обострением ситуации вокруг Ирана.

