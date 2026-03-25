Японские учёные обнаружили, что матча может уменьшать симптомы аллергического ринита. Исследование проводилось группой учёных из университета Хиросимы на животных. Учёные оценивали частоту чихания, чувствительность слизистой оболочки носа к раздражителям и показатели иммунной реакции. У животных, получавших матчу, симптомы оказались менее выраженными по сравнению с контрольной группой, при этом значительных изменений показателей иммунной реакции обнаружено не было. По словам одного из авторов исследования Осаму Каминумы, эффект может быть связан с воздействием на нервные механизмы, участвующие в формировании рефлекса чихания. Учёный также допустил, что матча может быть не единственным продуктом с подобным действием, и в ходе дальнейших исследований могут быть выявлены и другие вещества, способные влиять на симптомы аллергии.

Ученые выяснили, что матча помогает при аллергии. Об этом пишет РИА Новости.

