Таможенная служба откроется в Рязанской области в 2026 году

«В 2026 году откроется отделение таможенной службы — то, что потерял регион, снова появится в индустриальном парке «Рязанский», — заявил глава региона. Помимо таможенного отделения, на территории индустриального парка запланировано создание сухого порта — современного логистического терминала, который позволит Рязанской области полноценно включиться в международный транспортный коридор. Его запуск намечен на 2028 год.