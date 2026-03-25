Суд обязал Сасовскую ЦРБ организовать продажу лекарств в поселке Батьки

Сасовская межрайонная прокуратура проверила, как соблюдаются законы о здравоохранении в поселке Батьки. Выяснилось, что фельдшерско-акушерский пункт в этом поселке включен в перечень структурных подразделений районной больницы, где возможно осуществление фармацевтической деятельности. Однако, из-за отсутствия аптек, местные жители не могут купить необходимые медикаменты. В связи с этой проблемой прокурор подал иск в суд против Сасовской центральной районной больницы. Суд согласился с прокурором и обязал больницу открыть продажу лекарств в фельдшерско-акушерском пункте Батьков.

Сасовская межрайонная прокуратура проверила, как соблюдаются законы о здравоохранении в поселке Батьки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выяснилось, что фельдшерско-акушерский пункт в этом поселке включен в перечень структурных подразделений районной больницы, где возможно осуществление фармацевтической деятельности. Однако, из-за отсутствия аптек, местные жители не могут купить необходимые медикаменты.

В связи с этой проблемой прокурор подал иск в суд против Сасовской центральной районной больницы. Суд согласился с прокурором и обязал больницу открыть продажу лекарств в фельдшерско-акушерском пункте Батьков.

Теперь жители смогут получать необходимые лекарства прямо в своем поселке.