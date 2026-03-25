Скончался Заслуженный учитель РСФСР Сергей Фадин, работавший в рязанской школе

Умер Сергей Александрович Фадин, Заслуженный учитель РСФСР и учитель физики и астрономии Подвязьевской средней школы. Об этом сообщили в администрации рязанского округа. Отмечается, что Сергей Александрович был известен своим глубоким подходом к обучению и уважением к каждому ученику. Под его руководством Подвязьевская школа стала экспериментальной площадкой Рязанской области по изучению физики и астрономии, а также по развитию научно-технического творчества. Его ученики не раз становились победителями региональных и Всесоюзных олимпиад.

Умер Сергей Александрович Фадин, Заслуженный учитель РСФСР и учитель физики и астрономии Подвязьевской средней школы. Об этом сообщили в администрации рязанского округа.

Отмечается, что Сергей Александрович был известен своим глубоким подходом к обучению и уважением к каждому ученику. Под его руководством Подвязьевская школа стала экспериментальной площадкой Рязанской области по изучению физики и астрономии, а также по развитию научно-технического творчества. Его ученики не раз становились победителями региональных и Всесоюзных олимпиад.

Фадин был высококвалифицированным специалистом и талантливым педагогом, находившим общий язык даже с самыми сложными учениками. В райадминистрации выразили соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Александровича.