Школьникам и студентам предложили ограничить доступ к ИИ
Соответствующий законопроект готовит Совфед. Учащихся обяжут указывать, какая именно часть работы была сделана искусственным интеллектом. При этом ИИ разрешат выполнять не более 30% от всего объёма задачи. Для преподавателей установят критерии проверки работ, чтобы не возникало споров о плагиате.
