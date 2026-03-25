Школьникам и студентам предложили ограничить доступ к ИИ

Соответствующий законопроект готовит Совфед. Учащихся обяжут указывать, какая именно часть работы была сделана искусственным интеллектом. При этом ИИ разрешат выполнять не более 30% от всего объёма задачи. Для преподавателей установят критерии проверки работ, чтобы не возникало споров о плагиате.

Об этом сообщает «Лента. ру».

