Сеть Gloria Jeans планирует закрыть около 150 магазинов в России до конца 2026 года

Как сообщили источники, речь идет о примерно четверти торговых точек, которые не показали ожидаемой выручки. Компания намерена постепенно прекращать аренду по истечении договоров, чтобы избежать штрафов за досрочное расторжение. При этом в ключевых локациях магазины сохранятся.

Gloria Jeans планирует до конца года закрыть порядка 150 магазинов по всей стране. Об этом сообщило издание РБК.

В последние годы ретейлер уже оптимизировал сеть: если в 2023 году насчитывалось 683 точки, то к концу 2025-го их стало 574. Эксперты связывают решение с ростом онлайн-продаж, изменением потребительских привычек, высокой конкуренцией и увеличением издержек.