Рязанским водителям напомнили, как защитить свои автомобили от угона

Рязанская полиция напомнила водителям о том, как защитить свои автомобили от угона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Рязанцам посоветовали всегда глушить двигатель и вынимать ключи, даже если выходите из машины на короткое время. Важно не оставлять в автомобиле ключи, документы и ценные вещи.
Также привычка проверять, закрыты ли двери и окна, а также включена ли сигнализация, поможет избежать неприятностей.
Не позволяйте посторонним иметь доступ к вашим ключам и старайтесь не оставлять машину без присмотра во время мойки или технического обслуживания.
Если планируете оставить автомобиль надолго, лучше парковать его в гараже или на охраняемой стоянке. Также стоит установить охранную сигнализацию и систему блокировки.
В ведомстве уточнили, что если все же произошел угон, немедленно обращайтесь в полицию — чем быстрее вы сообщите о происшествии, тем выше шансы вернуть автомобиль.