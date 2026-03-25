Рязанец попал в колонию за кражу и обман с арендой генератора

Железнодорожный районный суд Рязани признал 31-летнего местного жителя виновным в мошенничестве и назначил наказание 3 года 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как установило следствие, в марте 2025 года мужчина вместе со знакомым обманул арендодателя бензинового генератора. Они забрали устройство и сдали его в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.

Подельник подсудимого ранее не был судим, признал вину, возместил ущерб потерпевшему и примирился с ним. Суд учёл, что фигурант совершил новое преступление во время условного срока, поэтому назначил более строгое наказание.