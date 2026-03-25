Рязанцам показали процесс реставрации музейного экспоната 1942 года

Рязанцам показали процесс работы из реставрационной мастерской. Реставратор исторического музея Евгения Детюк восстановила целостность музейного экспоната 1942 года: укрепила основу, воссоздала утраченные фрагменты и провела тонировку. После этого его поместили под пресс — клей стабилизировался и бумага вернулась в свою форму. Отмечается, что так экспонат постепенно «обретает новую жизнь».