Россиянам с 1 апреля запретят вывозить в ЕАЭС более 100 тыс. долларов наличными

С 1 апреля в России установят лимит на вывоз наличных средств в страны ЕАЭС, который составляет не более 100 тысяч долларов США (примерно 8,1 миллиона рублей). Об этом сообщается в официальном указе президента России Владимира Путина. Кроме того, с 1 мая вводится запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов.

