Россиянам рассказали об опасности кормления хлебом водоплавающих птиц. Об этом 25 марта ТАСС сообщила доцент департамента рационального природопользования РУДН Ольга Полынова.

По ее словам, кормление водоплавающих птиц хлебом ведет к их медленной гибели. Любой вид продукта опасен для пернатых, так как их организм не способен переварить дрожжи, соль и клейковину.

Такая пища забивает пищеварительную систему, вызывая брожение и гниение в кишечнике, ожирение печени и болезни суставов, добавила Ольга Полынова.

Кроме того, как отметила эксперт, выпечка создает ложное чувство сытости, из-за чего птицы перестают искать природный корм и лишаются необходимых для выживания веществ.