Россиянам посоветовали обработать питомцев от паразитов в начале весны

С приходом весны владельцам домашних животных стоит обратить внимание на профилактическую обработку своих питомцев от эктопаразитов. Главный врач отделения московской ветеринарной клиники Vet Union, Катерина Максимова, сообщила, что плановую обработку следует проводить при температуре воздуха выше 0 градусов. «Сезон активности большинства эктопаразитов начинается весной. Поэтому, как только термометр показывает положительные значения, владельцам стоит задуматься о защите своих питомцев», — отметила ветеринар. Она также добавила, что в многоквартирных домах такие паразиты, как блохи, могут существовать круглый год, перемещаясь по вентиляционным системам.

Об этом пишет РИА Новости.

«Сезон активности большинства эктопаразитов начинается весной. Поэтому, как только термометр показывает положительные значения, владельцам стоит задуматься о защите своих питомцев», — отметила ветеринар. Она также добавила, что в многоквартирных домах такие паразиты, как блохи, могут существовать круглый год, перемещаясь по вентиляционным системам.

Максимова подчеркнула важность регулярной обработки даже для домашних животных, которые не выходят на улицу, так как риск заражения все равно существует.