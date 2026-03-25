РИА Новости: в России ввели новый ГОСТ с требованиями к качеству соцуслуг

С сентября 2026 года вступают в силу новые правила классификации сотрудников социальных учреждений: административно-управленческий, основной и вспомогательный персонал. Изменения направлены на унификацию квалификационных требований, повышение качества кадров и услуг. ГОСТ устанавливает детальные требования к обязанностям, навыкам и оценке работников, а также минимальный уровень для организаций. Это должно улучшить качество социальных услуг и социальное благополучие граждан, отметили в ведомстве.