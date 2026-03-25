РБК: в регионах хотят поднять налог для владельцев трех и более квартир

В России могут ввести дополнительную налоговую нагрузку для владельцев трех и более квартир. Предложения озвучила глава комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина на Петербургском налоговом форуме. Регионы предлагают ввести повышающий коэффициент к налогу на имущество для собственников, чья суммарная кадастровая стоимость жилья превышает установленный порог, например 100 млн рублей.

Предполагается, что мера поможет легализовать доходы от аренды, так как значительная часть рынка сдачи жилья находится в серой зоне. При этом для арендодателей, которые официально платят НДФЛ с доходов, могут предусмотреть налоговый вычет, чтобы снизить нагрузку.

Также среди предложений регионов — обязать владельцев пунктов выдачи заказов платить налог на имущество по кадастровой стоимости и снизить порог выручки для применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Часть инициатив уже направили в Минфин.