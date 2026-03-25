Песков: каждый раунд переговоров по Украине приближает урегулирование

Каждый новый раунд переговоров по Украине приближает урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС. По его словам, Россия продолжает контакты с США по вопросу урегулирования на Украине и получает информацию о ходе процесса, а также рассчитывает на продолжение посреднических усилий американской стороны.

При этом урегулирование должно учитывать интересы России.

Кроме того, в Кремле приветствуют любые формы возобновления диалога между Россией и США, в том числе по парламентской линии.

