Начался прием заявок на второй поток программы «ZАЩИТА62» для жен и вдов участников СВО

Проект реализуется по поручению секретаря реготделения «Единой России», губернатора Павла Малкова при поддержке правительства региона, фонда «Защитники Отечества», общества «Знание», организаций профессионального образования и в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

Проект реализуется по поручению секретаря реготделения «Единой России», губернатора Павла Малкова при поддержке правительства региона, фонда «Защитники Отечества», общества «Знание», организаций профессионального образования и в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

В Рязанской области открыт прием заявок для участия во втором потоке программы «ZАЩИТА62». Проект предназначен для жен и вдов участников специальной военной операции, которые хотят получить новые профессиональные навыки, повысить квалификацию или найти свое призвание в новой сфере.

Оператором программы выступает Рязанский институт развития образования. Обучение стартует уже в апреле. Программа предлагает комплексный подход к профессиональному развитию. В нее входят профессиональная переподготовка и повышение квалификации, встречи с руководителями органов власти, лекции от Российского общества «Знание», консультации психологов и специалистов службы занятости.

У желающих принять участие есть два способа подачи документов: онлайн — заполнить заявку на сайте РИРО и лично — обратиться в учебно-методический отдел института (кабинет № 14). График работы: в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.