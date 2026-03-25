ГАИ проведет рейды возле школ и детских садов в Рязани

В среду, 25 марта, в регионе пройдут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ со стороны водителей на пешеходных переходах вблизи образовательных, дошкольных учреждений и жилых секторов. Целью профилактического мероприятия является снижение детского дорожно-транспортного травматизма.