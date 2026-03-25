ЦБ: официальный курс доллара останется ниже 81 рубля
Центральный банк России объявил официальный курс доллара на четверг, 26 марта, составивший 80, 7192 руб., евро — 93, 8097 руб., а юаня — 11, 6947 руб. Эта информация размещена на сайте регулятора, передает РБК. На среду, 25 марта, были установлены следующие курсы валют: доллар — 80,9604 руб., евро — 93,9247 руб., юань — 11,7271 руб. Так, курс доллара снизился на 24,12 копейки, евро — на 11,50 копейки, а юань — на 3,24 копейки.
