БПЛА атаковали Петербург и область, повреждены дома и автомобили

БПЛА атаковали Петербург и область. Об этом сообщили 25 марта в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко отмечается, что в поселке Усть-Луга в зоне порта велась локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома.

По предварительным данным, пострадавших нет. Всего за ночь сбили 56 БПЛА над Ленобластью. Ночью в аэропорту Пулково вводили ограничения. На вылет задерживалось более 30 самолетов, некоторые рейсы отменили.

Кроме того, атака БПЛА отражена в Кронштадте. Очевидцы рассказали «Осторожно, новости», что слышали несколько взрывов около 6 утра.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в Кронштадте «частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей».

По словам главы северной столицы, разрушений нет, пострадавших нет. Для жителей организуется пункт горячего питания. Беглов проводил заседание оперативного штаба в Кронштадте.

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости».