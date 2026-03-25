86-летнюю рязанку экстренно госпитализировали с «инсультом глаза»

В кабинет неотложной офтальмологической помощи ОКБ им. Н. А. Семашко поступила 86-летняя пациентка с резким снижением зрения на фоне скачка давления. Диагноз — острая передняя ишемическая нейропатия, известная как «инсульт глаза». В результате рязанка была экстренно госпитализирована и после курса лечения выписана с улучшением. Врач-офтальмолог Ольга Зенкина подчеркнула, что внезапное появление «пелены», искажение или потеря зрения требуют немедленного обращения за помощью.

