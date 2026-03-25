42% рязанцев отрицательно относятся к татуировкам — опрос

42% жителей Рязани отрицательно относятся к татуировкам, положительно — 24%, еще 34% затруднились с ответом. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса.

Симпатия к татуировкам выше у женщин, чем у мужчин, а также у молодежи до 25 лет и людей со средним профессиональным образованием. Сделать татуировку готовы 12% опрошенных, а среди молодежи до 25 лет — 32%. Среди тех, у кого уже есть татуировки, почти половина хотела бы сделать новые.

По данным опроса, 11% рекрутеров признались, что в их практике были случаи отказа в трудоустройстве из-за татуировок, тогда как 86% работодателей никогда не отказывали соискателям по этой причине.

Чаще всего из-за татуировок отказывали кандидатам на должности хостес, секретарей, администраторов клиник, специалистов по кадрам, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медсестер и руководителей.