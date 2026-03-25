22-летнего тамбовчанина осудят за продажу наркотиков

По данным следствия, в декабре 2025 года молодой человек приобрел наркотики в интернете. Купленный товар он планировал продавать. В августе того же года он оформил электронное средство платежа и доступ к нему с дальнейшим проведением операций по переводу, выдаче и получению денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято 1 кг запрещенного вещества. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

