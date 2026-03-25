13 человек пострадали при атаке дронов на предприятие в Курской области

В Курской области в результате атаки беспилотников пострадали 13 человек, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, два удара FPV-дронами нанесли по территории агропромышленного комплекса «Велес-агро» в Хомутовском районе. В момент атаки рабочие готовили технику к посевной кампании.

В Курской области в результате атаки беспилотников пострадали 13 человек, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, два удара FPV-дронами нанесли по территории агропромышленного комплекса «Велес-агро» в Хомутовском районе. В момент атаки рабочие готовили технику к посевной кампании.

В результате первого удара погиб 55-летний водитель предприятия, еще шесть человек получили ранения. В течение часа по территории предприятия нанесли повторный удар, после которого пострадали еще семь человек.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставляют в центр сочетанной травмы областной клинической больницы.