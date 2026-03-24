Жители Дашково-Песочни пожаловались на бросающихся льдом детей

Рязанцы пожаловались на детей, кидавших лед в прохожих людей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». По словам жителей Дашково-Песочни, дети неоднократно бросали ледяные глыбы в людей и общественный транспорт у остановки «Шереметьево», а на замечания отвечали нецензурной лексикой. Рязанцы призвали родителей принять меры и лучше следить за поведением детей.

